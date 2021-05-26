Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров будут судить в Новосибирской области

Подозреваемого в убийстве семейной пары пенсионеров будут судить в Новосибирской области. Ранее мужчина пытался ограбить их дом. Об этом сообщил «Царьград».

Суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Блюдчанское, предположительно, убившего двух пожилых граждан. Информация об этом появилась на сайте СК по региону.

По версии следствия, в августе прошлого года мужчина расправился с двумя пенсионерами, из-за которых ранее оказался в тюремном заключении. По сообщениям следствия, в доме пенсионеров произошел пожар, после его ликвидации утром 11 числа сотрудники МЧС обнаружили тела в количестве двух: мужчины 67 лет и 69-летней женщины. Пожилая семья погибла не от пожара, они были убиты. Подозреваемого удалось быстро задержать. Им оказался 26-летний мужчина, которого в 2013 году осудили за кражу в доме погибших пенсионеров. Они дали против него показания, которые позже использовало обвинение.