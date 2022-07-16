Подозреваемого в убийстве четырех человек в Ростовской области задержали

Подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области удалось задержать. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных <…> совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки в Новошахтинске», — написали в Telegram-канале регионального управления СК.

В ближайшее время задержанного — 36-летнего местного жителя — допросят следователи.

Расследование продолжается.

Накануне трех взрослых людей и маленького мальчика нашли мертвыми в квартире дома на улице Рабоче-Крестьянской. Также пострадала четырехлетняя девочка, ее отправили в больницу.

Тела нашел сводный брат одной из погибших женщин. По предварительной информации, они находились в заброшенном здании. Местная жительница рассказала, что убийца ворвался в квартиру и расстрелял супругов и их детей, а также сестру жены, а затем скрылся на автомобиле. Для его поимки в городе объявили план «Перехват».