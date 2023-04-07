Происшествия 07 апреля 2023, 18:48 Подозреваемого в убийстве будут судить в Новороссийске спустя 23 года после преступления

Читать 360tv в

Новосибирский следователи раскрыли убийство, совершенное 23 года. Об этом сообщил «Царьград».

Водителя такси нашли в 1999 году на улице Толстого, он был тяжело ранен. Врачи пытались спасти его жизнь, но мужчина скончался. Убийцу нашли только недавно. Им оказался 39-летний мужчина, который отбывает срок по статье о наркотиках.

Реклама

Он признался в совершении убийства и рассказал, что поссорился со своим знакомым, который работал таксистом. В ходе конфликта он схватил камень, ударил им мужчину по голове и скрылся.

Теперь обвиняемого ждет еще один суд. По статье «Убийство» ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Авторы: