Происшествия 15 апреля 2023, 02:11 Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Кемеровской области отправили в СИЗО на 2 месяца

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В Кемеровской области на два месяца отправили в СИЗО мужчину, которого подозревают в убийстве бизнесмена из Осинников. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-центр судов региона.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, потому что есть основания полагать, что иначе подозреваемый скроется.

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Кроме того, правоохранители не исключают, что мужчина может заниматься преступной деятельностью. Поэтому до 6 июня — на время расследования — он останется в СИЗО.

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