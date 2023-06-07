Происшествия 07 июня 2023, 19:58 Подозреваемого в убийстве 32-летней давности задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, которое произошло 32 года назад. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, в июне 1991 года напротив одного из домов на улице Подвойского обнаружили мужской труп. Погибший скончался от ранения в области сердца. Под подозрение попал слесарь-сантехник, который живет на той же улице. С него взяли подписку о невыезде.