Происшествия 29 мая 2023, 16:24 Подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчины задержали в Казани

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Полицейские Казани накануне задержали мужчину, который может быть причастен к убийству 28-летнего местного жителя. Об этом сообщил сайт Inkazan со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, во время ссоры с приятелем подозреваемый схватил нож и ударил им знакомого в грудь и спину. Мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование делапродолжается.