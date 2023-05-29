29 мая 2023, 16:24
Подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчины задержали в Казани
Полицейские Казани накануне задержали мужчину, который может быть причастен к убийству 28-летнего местного жителя. Об этом сообщил сайт Inkazan со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, во время ссоры с приятелем подозреваемый схватил нож и ударил им знакомого в грудь и спину. Мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия.
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование делапродолжается.
Убийства
Казань
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