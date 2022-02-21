Подозреваемого в убийстве 12-летней давности задержали в Дагестане

В Дагестане задержали 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости».

Убийство произошло в Петербурге в ноябре 2010 года. Правоохранители предполагают, что подозреваемый повздорил со знакомым и ранил его ножом в грудь, после чего скрылся. Через несколько дней после госпитализации пострадавший умер. Отмечается, что задержанного доставили в Петербург и заключили под стражу.