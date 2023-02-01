Происшествия 01 февраля 2023, 18:31 Подозреваемого в тройном убийстве задержали в Алтайском крае

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В Алтайском крае 34-летний мужчина поджег дом своей возлюбленной, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Предположительно, мужчина пришел к дому возлюбленной 26 января. Внутри находилась женщина, ее мать, знакомый и двое детей. После ссоры с подругой подозреваемый облил ее дом горючей жидкостью и поджег. Женщина успела вывести из пожара детей. А когда вернулась за взрослыми, то погибла вместе с ними.

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Возбуждено уголовное дело, подозреваемый содержится под стражей.