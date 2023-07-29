Происшествия 29 июля 2023, 10:26 Подозреваемого в стрельбе из окна машины в центре Москвы задержали Полицейские задержали мужчину по подозрению в стрельбе из автомобиля в центре Москвы

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Молодого человека, которого заподозрили в том, что он открыл стрельбу из окна автомобиля в центре столицы, удалось задержать. Вскоре ему изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что на днях рядом с рестораном, расположенным на улице Рочдельская, 25-летний подозреваемый из салона машины выстрелил из травматического пистолета в мужчину.

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После хулиганской выходки правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Позже в Пресненской межрайонной прокуратуре переквалифицировали статью на более тяжкую — хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Материалы уголовного дела забрали у органа дознания и передали в следственный орган полиции для дальнейшего расследования. Мужчине теперь грозит до семи лет заключения.

Ранее росгвардейцы задержали москвича за стрельбу в воздух из обреза. Задержанный заявил, что палил в воздух ради развлечения.