Происшествия 29 мая 2023, 18:59 Подозреваемого в смертельном поджоге задержали на Урале

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В Свердловской области произошел пожар, в результате которого погибло несколько человек. Об этом написали «Народные новости» со ссылкой на региональный Следком.

Возгорание случилось в селе Тарасково. Следствие предполагает, что 18-летний местный житель стал виновником пожара. По предварительным данным, он задолжал денег своему знакомому и повздорил с ним, будучи пьяным. В какой-то момент молодой человек поджег во дворе мужчины горючие предметы. Возник пожар, жертвами которого стали четыре человека. Подозреваемого задержали.