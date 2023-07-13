Происшествия 13 июля 2023, 15:55 Подозреваемого в смертельном ДТП водителя большегруза отправили в СИЗО в Челябинске

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Водителя грузовика, подозреваемого в смертельной аварии с двумя погибшими, заключили под стражу в Челябинске. Об этом сообщил «Царьград».

Предположительно, 11 июля на улице Блюхера водитель Howo на ходу врезался в Lifan, который протаранил еще два авто, Toyota и Lada Kalina. В результате аварии два пассажира китайской машины погибли, водитель серьезно пострадал.

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Сторона защиты просила заключить предполагаемого виновника под домашний арест или назначить залог, но суд решил отправить его в СИЗО.

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