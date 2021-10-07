Подозреваемого в шпионаже россиянина задержали в Болгарии

Сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали гражданина России и двух гражданин Литвы. Их подозревают в промышленном шпионаже. Об этом сообщил ТАСС.

Все задержанные являлись сотрудниками военного завода «Арсенал». Они попытались покинуть страну, однако на границе с Грецией их задержали по подозрению в шпионаже. С завода пропала часть изделий и документация.

Заведующий консульскими отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков рассказал, что пока в диппредставительство не поступало официальных заявлений о задержанном, передали «Аргументы и факты».