07 октября 2021, 19:05
Подозреваемого в шпионаже россиянина задержали в Болгарии
Болгарские полицейские задержали гражданина России по подозрению в промышленном шпионаже
Сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали гражданина России и двух гражданин Литвы. Их подозревают в промышленном шпионаже. Об этом сообщил ТАСС.
Все задержанные являлись сотрудниками военного завода «Арсенал». Они попытались покинуть страну, однако на границе с Грецией их задержали по подозрению в шпионаже. С завода пропала часть изделий и документация.
Заведующий консульскими отделом посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков рассказал, что пока в диппредставительство не поступало официальных заявлений о задержанном, передали «Аргументы и факты».