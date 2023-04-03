Происшествия 03 апреля 2023, 15:32 Подозреваемого в серии банковских ограблений в Бурятии нашли в тюрьме

Читать 360tv в

В Бурятии раскрыли серию банковских краж, которые произошли в республике в 2015 году. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Злоумышленник ограбил в Бурятии четыре банковских отделения. Он заходил туда с предметом, похожим на бомбу, и требовал деньги. Правоохранители смогли раскрыть преступление только через семь лет, проведя анализ генома, оставленного на переданной кассиру записке с требованием.

Реклама

Полицейские выяснили, что 42-летнего мужчину уже осудили в Краснодарском крае за кражу и попытку убийства. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело.

Авторы: