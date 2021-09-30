Подозреваемого в сексуальном насилии поймали в Удмуртии

В Удмуртии задержали 47-летнего местного жителя, которого заподозрили в сексуальном насилии. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональный Следком.

Следствие предполагает, что подозреваемый заметил женщину на улице и затащил ее в кусты. Пригрозив ей убийством, мужчина совершил в ее отношении «насильственные действия сексуального характера». Правоохранители поймали его и заключили под стражу. Выяснилось, что ранее он был судим за изнасилование.