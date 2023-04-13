Происшествия 13 апреля 2023, 17:19 Подозреваемого в разбое задержали в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего мужчину, которого заподозрили в разбойном нападении. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратилась 25-летняя женщина. Она рассказала, что в ее продуктовый магазин на Будапештской улице пришел неизвестный и похитил 14 тысяч рублей, пригрозив продавщице ножом. Полицейские поймали подозреваемого накануне. Возбуждено уголовное дело.