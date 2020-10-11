Подозреваемого в растлении школьниц и. о. министра отправили под домашний арест

Бывшего и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева отправили под домашний арест. Его подозревают в развращении школьниц.

«Следствие ходатайствовало об аресте, суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест», — рассказали представители регионального управления Следственного комитета.

Гнедышеву назначили домашний арест на два месяца, передает РИА «Новости». Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, чиновник в декабре 2019 года общался в социальных сетях со школьницами, которым еще не было 18 лет. Он оказывал на них «развращающее влияние», а одной из девочек отправил ссылку на видеозапись «сексуального характера».

Сейчас идут следственные мероприятия: опрос свидетелей, экспертизы, проверка контактов подозреваемого. Полиция провела обыски и изъяла все предметы, которые помогут разобраться с этим делом.

Гнедышев написал заявление на отпуск с последующим увольнением в четверг, 8 октября.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что педофилы всегда действуют очень осторожно. Они выбирают жертву, которая не может дать отпор.