13 апреля 2023, 17:27
Подозреваемого в распространении наркотиков поймали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего мужчину, которого заподозрили в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости».
Подозреваемого поймали у Ладожского вокзала. При себе у него оказалось 149 упаковок с наркотиками. Во время обыска его квартиры нашли контейнер с запрещенными веществами. Общий вес изъятого достиг около полкило. Возбуждено уголовное дело.
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Санкт-Петербург
Задержания
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