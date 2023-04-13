Происшествия 13 апреля 2023, 17:27 Подозреваемого в распространении наркотиков поймали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего мужчину, которого заподозрили в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости».

Подозреваемого поймали у Ладожского вокзала. При себе у него оказалось 149 упаковок с наркотиками. Во время обыска его квартиры нашли контейнер с запрещенными веществами. Общий вес изъятого достиг около полкило. Возбуждено уголовное дело.