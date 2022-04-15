Подозреваемого в продаже «веселых шариков» задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего уроженца Молдовы, которого заподозрили в незаконной продаже закиси азота. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый вместе с сообщниками закачивал одурманивающий газ в шарики и продавал их в городских клубах. Это происходило с августа 2021 года по апрель нынешнего года. С задержанного взята подписка о невыезде.