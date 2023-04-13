Происшествия 13 апреля 2023, 16:20 Подозреваемого в поджоге задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого заподозрили в намеренном поджоге. Об этом сообщили «Невские новости».

Пожар произошел накануне в Колпино на Октябрьской улице. По данным издания, подозреваемый поджег квартиру бывшей возлюбленной, пробравшись туда через окно. Огонь охватил площадь в три квадратных метра. К тушению привлекли две единицы спецтехники и 10 спасателей. В результате никто не пострадал.