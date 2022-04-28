Подозреваемого в поджоге задержали в Иркутске

В Иркутске задержали мужчину, которого заподозрили в попытке поджога людей. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на региональный Следком.

В минувшее воскресенье между подозреваемым и двумя его знакомыми возникла пьяная ссора. На почве личной неприязни мужчина подпер дверь квартиры и поджег ее. В результате жилье частично сгорело, а пострадавшие успели выбраться. Правоохранители поймали поджигателя по горячим следам. Оказалось, что он был в розыске за уклонение от отбывания наказания в одном из учреждений ФСИН по Самарской области.