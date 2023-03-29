Происшествия 29 марта 2023, 01:15 Подозреваемого в поджоге машин задержали в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге задержали 27-летнего мужчину, которого заподозрили в поджоге двух машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Правоохранители предполагают, что подозреваемый вскрыл две отечественные машины на улице Новой и поджег их, чтобы скрыть следы преступления. В каждом случае нанесенный ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. После задержания выяснилось, что мужчина недавно вышел на свободу. Он может провести за решеткой еще пять лет.