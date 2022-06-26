Подозреваемого в поджоге храма задержали в Петербурге

Пожар вспыхнул в храме Святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге. Правоохранителям уже удалось найти и задержать подозреваемого в поджоге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге Храма Святителя Василия Великого», — сказала Волк журналистам. Цитату привел Telegram-канал «МВД Медиа».

Никаких подробностей задержания официальный представитель министерства приводить не стала.

Построенный в 2016 году храм находится на Приозерском шоссе. Здание загорелось утром в воскресенье, 26 июня. Как заявила руководитель сектора коммуникации Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, внутри храм не пострадал.

«Возгорание было обнаружено около шести утра священником, который пришел готовиться к ранней литургии. Были вызваны службы МЧС. Настоятель храма отец Анатолий отслужил воскресную литургию вместе с прихожанами под открытым небом», — рассказала она 78.ru.

На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание в 11:28. В результате пожара никто не пострадал. Тушением занимались 30 пожарных и шесть единиц техники. Специалистам помогали прихожане.