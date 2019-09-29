Подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове задержали

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. Сообщается, что подозреваемый в поджоге храма был ранее неоднократно судим.

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В МВД сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» согласно части 2 статьи 167 УК России.

«Существенного ущерба храму не нанесено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель ведомства.

Храм, расположенный на Мичманской улице Василеостровского района Санкт-Петербурга, загорелся 28 сентября около 03:00.