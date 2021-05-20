Подозреваемого в поджогах домов поймали в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) задержали мужчину, которого заподозрили в поджогах расселенных домов. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

В ночь и 17 на 18 мая пожарники несколько раз выезжали к подготовленным к сносу зданиям, которые кто-то поджог. Возможным поджигателем оказался местный житель, который ранее попал под суд за имущественные преступления. Чем он руководствовался при поджоге, пока неизвестно. Правоохранители проводят проверку.