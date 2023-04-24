24 апреля 2023, 18:39
Подозреваемого в педофилии мужчину будут судить за совращение подростка в Новороссийске
В Новороссийске пройдет суд над 50-летним мужчиной, который с марта по июнь 2022 года изготавливал порнографические материалы с участием 16-летнего мальчика. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Мальчик пожаловался родителям о надругательствах со стороны мужчины. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело.
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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.
Педофилы
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