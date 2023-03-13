Происшествия 13 марта 2023, 22:57 Подозреваемого в ограблении задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, которая заявила, что стала жертвой ограбления. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Пострадавшая рассказала, что четверо незнакомцев пришли в арендованную ею квартиру и избили ее. По словам женщины, пригрозив молотком, грабители украли ювелирные украшения, три смартфона и более 100 тысяч рублей. Нанесенный ущерб превысил 300 тысяч рублей.

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Одного из подозреваемых полицейским удалось задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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