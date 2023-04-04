Происшествия 04 апреля 2023, 16:17 Подозреваемого в ограблении супермаркета задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 30-летнего мужчину, которого заподозрили в ограблении. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Ограбление произошло накануне. По данным издания, вооруженный подозреваемый ворвался в магазин на Садовой улице и начал угрожать 25-летней работнице супермаркета. Мужчина скрылся с места происшествия, забрав из кассы порядка 36 тысяч рублей. Правоохранители поймали его по горячим следам на Смольном проспекте.