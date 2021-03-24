Подозреваемого в ограблении пенсионера задержали на Урале

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали мужчину, которого заподозрили в ограблении 82-летнего пенсионера. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По словам пенсионера, на него напали в подъезде. Неизвестный избил его и отнял 10 тысяч рублей. В результате пострадавший оказался в травмпункте со сломанным носом. По подозрению в ограблении задержали 40-летнего мужчину. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.