Подозреваемого в обливании кислотой домофонов в Москве задержали. Видео

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в обливании домофонов жидкостью с серной кислотой на территории Московского (входит в Новую Москву). Задержание мужчины сняли на видео. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские через окно проникают в дом, где из маленькой каморки выводят мужчину. После этого в ролике появляется запись с камеры наблюдения, где мужчина, не показывая лицо в камеру что-то делает около входной двери в подъезд.

Полиция проверит жалобу на облитый кислотой домофон в Новой Москве Подробнее

На допросе мужчина сказал, что не понимает, за что его задержали полицейские, а о порче общедомового имущества ему сказать нечего.

Ранее в полицию обратилась жительница города Московский. Она пожаловалась, что домофон в ее доме облили едкой жидкостью, которая оставляет ожоги. В ходе проведенного исследования выяснилось, что в веществе содержалась серная кислота.

Для поиска виновника полиция начала проверку в ходе которой задержала подозреваемого.