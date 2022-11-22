Происшествия 22 ноября 2022, 23:58 Подозреваемого в наркоторговле задержали в Пензенской области

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В Пензенской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого заподозрили в торговле запрещенными веществами. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным информагентства, подозреваемый организовал лабораторию в Пензе и там занимался изготовлением наркотиков. В поле зрения силовиков он попал после сбыта крупной партии. Возбуждено уголовное дело.