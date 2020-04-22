Подозреваемого в нападении с ножом задержали в Петербурге

Нападение на мужчину произошло у дома 2 на Новгородской улице. Соответствующее заявление поступило из больницы, в которую доставили пострадавшего в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением поясницы.

Пострадавшим является 46-летний житель Соснового Бора. Неизвестный ударил его ножом.

По камерам видеонаблюдения правоохранители смогли найти преступника. В центре города они задержали 35-летнего мужчину. Против него возбудили уголовное дело.