22 апреля 2020, 10:05
Подозреваемого в нападении с ножом задержали в Петербурге
На Исполкомской улице Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на жителя Соснового Бора. Пострадавший на данный момент находится в больнице. Об этом сообщили «Невские новости».
Нападение на мужчину произошло у дома 2 на Новгородской улице. Соответствующее заявление поступило из больницы, в которую доставили пострадавшего в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением поясницы.
Пострадавшим является 46-летний житель Соснового Бора. Неизвестный ударил его ножом.
По камерам видеонаблюдения правоохранители смогли найти преступника. В центре города они задержали 35-летнего мужчину. Против него возбудили уголовное дело.