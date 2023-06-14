14 июня 2023, 22:29
Подозреваемого в нападении на работника магазина задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мигранта, которого заподозрили в нападении на кассира продуктового магазина. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
Нападение произошло в одной из торговых точек на улице Брянцева. По предварительной информации, между мигрантом и сотрудником магазина возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил оппоненту в лицо, а затем скрылся. Пострадавший получил рану щеки. Его доставили в больницу.
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