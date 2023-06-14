Происшествия 14 июня 2023, 22:29 Подозреваемого в нападении на работника магазина задержали в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего мигранта, которого заподозрили в нападении на кассира продуктового магазина. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло в одной из торговых точек на улице Брянцева. По предварительной информации, между мигрантом и сотрудником магазина возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил оппоненту в лицо, а затем скрылся. Пострадавший получил рану щеки. Его доставили в больницу.