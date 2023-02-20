Происшествия 20 февраля 2023, 23:29 Подозреваемого в нападении на полицейского задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 28-летнего жителя Кузбасса, которого заподозрили в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

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Нападение произошло в минувшее воскресение у станции метро «Сенная площадь». Правоохранители предполагают, что пьяный подозреваемый накинулся на полицейского с кулаками и повалил его на асфальт. Возбуждено уголовное дело.