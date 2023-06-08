Происшествия 08 июня 2023, 17:42 Подозреваемого в нападении на полицейского задержали в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Нападение на полицейского произошло в Карелии в феврале этого года. По данным издания, в момент совершения преступления подозреваемый был пьян. Правоохранители поймали его накануне в Петербурге около одного из домов на Шлиссельбургском проспекте.