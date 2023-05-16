16 мая 2023, 20:19
Подозреваемого в нападении на пенсионерку задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали ранее судимого 46-летнего мужчину, которого заподозрили в нападении на местную жительницу. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.
За помощью к правоохранителям обратилась 83-летняя пенсионерка, на которую напали в парадной одного из домов на Дачном проспекте. Подозреваемый сорвал у нее с шеи золотую цепочку и крестик, и чуть было не задушил пострадавшую. Его поймали по горячим следам. Выяснилось, что у мужчины имеется 12 судимостей.
Задержания
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