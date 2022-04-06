Подозреваемого в нападении на детей задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержали 31-летнего местного жителя, которого заподозрили в нападении на детей. Об этом сообщил «Царьград».

Одно из нападений произошло в минувший понедельник в микрорайоне Гидростроителей. Подозреваемый несколько раз стукнул школьника, чтобы забрать у него мобильный телефон. Другое нападение произошло 1 апреля. Правоохранители предполагают, что мужчина забрал телефон у подростка в лифте. Возбуждено уголовное дело.