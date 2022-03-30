Подозреваемого в мошенничестве задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего молодого человека, которого заподозрили в мошенничестве. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

На прошлой неделе за помощью к правоохранителям обратилась 85-летняя петербурженка. Она рассказала, что по телефону с ней связался незнакомец и сообщил, что ее дочь попала в аварию, а для лечения нужны деньги. Через какое-то время мужчина пришел домой к пенсионерке и забрал у нее 80 тысяч рублей. Выяснилось, что таким же образом подозреваемый обманул еще троих жительниц Петербурга. Возбуждено уголовное дело.