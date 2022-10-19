Подозреваемого в мошенничестве задержали в Петербурге | 360°

19 октября 2022, 23:14
Подозреваемого в мошенничестве задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который с позапрошлого года находился в розыске по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, мужчину задержали накануне на проспекте Ветеранов. По версии следствия, задержанный под предлогом продажи права аренды торговой площадки в Сочи получил 800 тысяч рублей от потерпевшего, после чего скрылся.
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«Задержанный доставлен в УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга для передачи инициатору розыска», — отмечается в сообщении.
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