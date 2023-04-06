Происшествия 06 апреля 2023, 17:20 Подозреваемого в мошенничестве задержали в Нижнем Тагиле

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В Свердловской области поймали мужчину, который оказался в федеральном розыске из-за подозрений в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным информагентства, мужчину заподозрили в аферах в сфере кредитования. После задержания его доставили в суд. Всего в области за последнее время удалось задержать 18 человек, пятеро из которых находились в федеральном розыске.