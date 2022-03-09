Подозреваемого в мошенничестве задержали в Хабаровске

В Хабаровске за помощью к правоохранителям обратились несколько местных жителей. По их словам, они стали жертвой мошенничества, передает ИА Nation News.

По данным информагентства, горожане пострадали от рук мужчины, который размещал в Сети объявления о предоставлении строительных услуг. Потерпевшие рассказали, что они передавали ему деньги на покупку материалов, после чего он избегал встреч с ними и оттягивал сроки работы. Нанесенный ущерб превысил два миллиона рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.