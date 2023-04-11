Происшествия 11 апреля 2023, 01:50 Подозреваемого в мошенничестве преподавателя СПбГУ отстранили от работы СПбГУ отстранил от занятий подозреваемого в телефонном мошенничестве доцента Pxhere

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Санкт-Петербургский государственный университет принял решение временно отстранить от работы преподавателя, которого задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Преподавателя отстранили от работы на период расследования уголовного дела. Его имя не называется. Уточняется, что уголовное дело не связано с работой в вузе.

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«Должностные лица СПбГУ оказывают сотрудникам правоохранительных органов необходимое содействие», — отметили в учреждении.

По данным 78.ru, подозреваемым стал доцент восточного факультета. В правоохранительные органы ранее обратился 67-летний заведующий отделом образования. Он рассказал, что ему позвонил лжесотрудник Сбербанка. После этого потерпевший оформил кредит почти на пять миллионов рублей, которые позже передал мошеннику при личной встрече на Университетской набережной.

Согласно предварительной версии, эти деньги и забрал подозреваемый. Расследование уголовного дела продолжается.