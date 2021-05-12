Подозреваемого в масштабном пожаре задержали на востоке Казахстана

Подозреваемого в крупном пожаре на востоке республики Казахстан задержали правоохранители. Неподолеку от города Риддер загорелся сухостой. Пламя перекинулось на жилые дома поселка Лесхоз.

Один погибший, двое в реанимации. Об этом рассказал сайт «Мир 24».

Огонь охватил весь поселок. Пламя перекинулось на 59 домов и несколько хозяйственных построек. Из-за порывистого ветра, достигающего до 20 метров в секунду, спасатели долго не могли локализовать пожар. Пожар тушили с вертолетов. Для этого потребовалось почти пять тонн воды.