12 мая 2021, 04:09
Подозреваемого в масштабном пожаре задержали на востоке Казахстана
Подозреваемого в крупном пожаре на востоке республики Казахстан задержали правоохранители. Неподолеку от города Риддер загорелся сухостой. Пламя перекинулось на жилые дома поселка Лесхоз.
Один погибший, двое в реанимации. Об этом рассказал сайт «Мир 24».
Огонь охватил весь поселок. Пламя перекинулось на 59 домов и несколько хозяйственных построек. Из-за порывистого ветра, достигающего до 20 метров в секунду, спасатели долго не могли локализовать пожар. Пожар тушили с вертолетов. Для этого потребовалось почти пять тонн воды.