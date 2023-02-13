Происшествия 13 февраля 2023, 18:31 Подозреваемого в краже задержали в Самарской области

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В Самарской области задержали неоднократно судимого мужчину, которого заподозрили в магазинной краже. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к правоохранителям обратился сотрудник одной из торговых точек Самары. Он заявил, что неизвестный украл с прилавка свыше 20 плиток шоколада.

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Полицейские поймали подозреваемого, который признался, что в течение нескольких дней крал шоколад и сыр из разных магазинов. Сумма нанесенного ущерба превысила 40 тысяч рублей.

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