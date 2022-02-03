Подозреваемого в краже задержали в Пензенской области

В Пензенской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину, которого заподозрили в краже. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Кража произошла в августе прошлого года в селе Кондоль (Пензенская область). Неизвестный ночью проник в салон сотовой связи и вынес оттуда телефоны, планшеты и прочие гаджеты, а также металлический сейф, в котором было свыше 30 тысяч рублей. Нанесенный ущерб оценили более чем в 800 тысяч рублей.

Полицейские поймали подозреваемого. Он сознался в содеянном. Мужчина может провести за решеткой до шести лет.