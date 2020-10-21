Подозреваемого в краже иконы из храма задержали в Москве

Столичным оперативникам удалось выйти на след подозреваемого в краже иконы из храма. Сейчас он задержан, против него возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в хищении иконы из помещения одного из московских храмов», — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.

69-летняя смотрительница храма на Успенском переулке обратила внимание на подозрительного мужчину. Прихожанин ходил по залам, а после снял со стены икону. Женщина попыталась остановить его, но подозреваемый оттолкнул пожилую смотрительницу и убежал. Она обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 3-й Парковой улице. Им оказался 41-летний приезжий. Полицейские изъяли у него похищенную икону. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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