Подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего ребенка задержали в Приморье
Как рассказали правоохранители, о пропаже восьмилетней девочки стало известно вечером 24 октября. Немедленно были организованы поиски ребенка. В их результате с поличным задержали 30-летнего педофила, который удерживал девочку за гаражами в районе улицы Херсонская в городе Артеме.
Чудовище из гаражаПодробнее
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.
По ходатайству следователя суд избрал извращенцу меру пресечения. Подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней отправили под стражу сроком на два месяца.
Расследование уголовного дела продолжается. С ребенком работают детские психологи. Подозреваемого в насилии против ребенка уже вывозили на место преступления, где он дал подробные показания.