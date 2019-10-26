Подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего ребенка задержали в Приморье

Суд на два месяца арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой в городе Артем Приморского края. Об этом рассказали в региональном главке Следственного комитета.

Как рассказали правоохранители, о пропаже восьмилетней девочки стало известно вечером 24 октября. Немедленно были организованы поиски ребенка. В их результате с поличным задержали 30-летнего педофила, который удерживал девочку за гаражами в районе улицы Херсонская в городе Артеме.

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«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.

По ходатайству следователя суд избрал извращенцу меру пресечения. Подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней отправили под стражу сроком на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается. С ребенком работают детские психологи. Подозреваемого в насилии против ребенка уже вывозили на место преступления, где он дал подробные показания.