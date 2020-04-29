29 апреля 2020, 10:14
Подозреваемого в изнасиловании уборщицы задержали в Петербурге
Лифтера, подозреваемого в изнасиловании уборщицы, задержали во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
33-летняя уборщица «Газпром Арены» обратилась в полицию 28 апреля. Она заявила об изнасиловании.
По словам потерпевшей, все случилось минувшей ночью в номере отеля на Воронежской улице. Ее изнасиловал 32-летний знакомый из Псковской области, который работает установщиком лифтов и живет в Петербурге.
Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.