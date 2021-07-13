Подозреваемого в изнасиловании школьников поймали в Ростовской области

В Ростовской области полицейские арестовали 18-летнего местного жителя, которого заподозрили в изнасиловании двух 13-летних школьников. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

О случившемся дети сами рассказали родителям. По их словам, изнасилование произошло в начале июля 2021 года в поселке Первомайский. Подозреваемый и его жертвы жили по соседству. Родители пострадавших написали заявление в полицию. Молодого человека заключили под стражу. Он может провести за решеткой от 12 до 20 лет.