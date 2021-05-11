Подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних задержали в Ленинградской области

Полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек в Выборге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сначала в полицию заявила мать одной из пострадавших. Спустя неделю стало известно о насилии в отношении еще одной несовершеннолетней. По предварительным данным, мужчина угрожал ей ножом. Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело.