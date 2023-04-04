Происшествия 04 апреля 2023, 16:02 Подозреваемого в изнасиловании 30-летней давности задержали в Петербурге

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Петербургские правоохранители задержали уроженца Тольятти, которого заподозрили в изнасиловании, случившемся почти 30 лет назад. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Преступление совершили в ноябре 1994 года в одной из квартир на улице Маршала Казакова. Жертвами сексуального насилия стали две 17-летние девочки. По данным издания, кроме подозреваемого в надругательстве участвовал житель Петербурга. Он скончался пять лет назад. Возбуждено уголовное дело.